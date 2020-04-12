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Экс-игрок «ПСЖ рассказал, что в 2017 году «Реал» почти договорился с Мбаппе

04:50
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Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен заявил, что «Реал» в 2017 году был близок к приобретению нападающего Кильяна Мбаппе. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

— Я знаю из достоверных источников, что Мбаппе и «Реал» почти договорились между собой, — приводит слова француза RMC Sport. —  Но в итоге его отъезд в Мадрид был отложен. Продления контракта не будет. ПСЖ" уже собирался расстаться с ним прошлым летом. Это только вопрос времени.

В 33 матча сезона форвард забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.

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