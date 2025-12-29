Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Арсенала» Клиши возглавил «Кан»
Бывший защитник сборной Франции Гаэль Клиши назначен главным тренером «Кана», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.
Будучи игроком, Клиши выступал за молодежную и основную команду клуба, «Арсенал», «Манчестер Сити», а также за «Истанбул Башакшехир» и «Серветт», где был играющим тренером. С 2023 года Клиши занимал пост ассистента Тьерри Анри в молодежной сборной Франции, с которой выиграл серебряные медали на Олимпиаде-2024 в Париже.
После 15 туров «Кан» с 20 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата. Клубом владеет семья нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.
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4
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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|0-0
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|22.08
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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