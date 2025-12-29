Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

29 декабря 2025, 22:34

Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Арсенала» Клиши возглавил «Кан»

Сергей Ярошенко

Бывший защитник сборной Франции Гаэль Клиши назначен главным тренером «Кана», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Будучи игроком, Клиши выступал за молодежную и основную команду клуба, «Арсенал», «Манчестер Сити», а также за «Истанбул Башакшехир» и «Серветт», где был играющим тренером. С 2023 года Клиши занимал пост ассистента Тьерри Анри в молодежной сборной Франции, с которой выиграл серебряные медали на Олимпиаде-2024 в Париже.

После 15 туров «Кан» с 20 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата. Клубом владеет семья нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Гаэль Клиши
Футбол
ФК Кан
Читайте также
Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака
Франция, Англия, Аргентина и Испания вышли в 1/2 финала ЧМ-2026
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей» из-за миграционного кризиса
Пригласивший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга обвенчался
Россиянка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона
Популярное видео
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пюэль сменил Эза на посту главного тренера «Ниццы»

«Нант» арендовал у «Олимпиакоса» экс-игрока «Краснодара» Кабелла
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости