Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Арсенала» Клиши возглавил «Кан»

Бывший защитник сборной Франции Гаэль Клиши назначен главным тренером «Кана», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Будучи игроком, Клиши выступал за молодежную и основную команду клуба, «Арсенал», «Манчестер Сити», а также за «Истанбул Башакшехир» и «Серветт», где был играющим тренером. С 2023 года Клиши занимал пост ассистента Тьерри Анри в молодежной сборной Франции, с которой выиграл серебряные медали на Олимпиаде-2024 в Париже.