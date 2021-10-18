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Сандро Вагнер: «Месси не заслуживает «Золотого мяча»

Экс-игрок «Баварии» Вагнер считает, что Месси не заслуживает «Золотого мяча» в 2021 году
08:16
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Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер заявил, что не понимает, почему форвард «ПСЖ» Лионель Месси входит в число фаворитов на «Золотой мяч».

«Месси не заслуживает «Золотого мяча». В этом году награду заслужил Кьеллини. Далее идет Левандовский. Месси же — 0 процентов», — цитирует Вагнера Bild.

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре «Шатле» в Париже.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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