Сандро Вагнер: «Месси не заслуживает «Золотого мяча»
Экс-игрок «Баварии» Вагнер считает, что Месси не заслуживает «Золотого мяча» в 2021 году
08:16
Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер заявил, что не понимает, почему форвард «ПСЖ» Лионель Месси входит в число фаворитов на «Золотой мяч».
«Месси не заслуживает «Золотого мяча». В этом году награду заслужил Кьеллини. Далее идет Левандовский. Месси же — 0 процентов», — цитирует Вагнера Bild.
8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре «Шатле» в Париже.
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