Экс-главный тренер "Тулузы": "Головин возвращается на уровень чемпионата мира-2018"

Бывший главный тренер "Тулузы" Паскаль Дюпра, в настоящий момент являющийся экспертом французского Canal+, заявил, что полузащитник "Монако" Александр Головин возвращается на уровень, который он показывал во время чемпионата мира-2018. 22-летний россиянин забил 2 гола в двух последних матчах монегасков.

- Сейчас мы снова видим парня, который провел отличный чемпионат мира. Я болею за него, - приводит слова Дюпра foot-sur7.fr. - Головин является быстрым, знает, когда нужно ускоряться, владеет превосходной техникой. Он - один из тех игроков, на которых нам нравится смотреть. У него есть особенности, присущие классным футболистам.

Напомним, Головин перешел в "Монако" из ЦСКА 27 июля 2018 года. Он провел 20 матчей за монегасков, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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