Экс-главный тренер сборной России Игнатьев считает, что «Монако» придется трудно в случае ухода Головина
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем российского игрока «Монако» Александра Головина.
«Только сам Головин знает, уйдет ли он из «Монако» в ближайшее время. Но сейчас Александр очень важен для клуба, им будет сложно отпустить его, ведь это ключевой игрок. Только если кто-то придет и сделает такое предложение, от которого нельзя отказаться. Посмотрим. Но ясно, что без Головина это уже будет не та команда», — сказал Игнатьев «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Головин забил три мяча и отдал одну голевую передачу в 23 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|14
|5
|0
|49-17
|47
|
2
|Марсель
|18
|11
|4
|3
|40-21
|37
|
3
|Монако
|19
|10
|4
|5
|32-22
|34
|
4
|Лилль
|19
|8
|8
|3
|29-19
|32
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|18
|8
|5
|5
|29-22
|29
|
7
|Ланс
|18
|7
|6
|5
|22-18
|27
|
8
|Страсбур
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|
9
|Тулуза
|18
|7
|4
|7
|19-19
|25
|
10
|Брест
|18
|8
|1
|9
|28-31
|25
|
11
|Осер
|19
|6
|5
|8
|25-29
|23
|
12
|Реймс
|19
|5
|7
|7
|25-27
|22
|
13
|Анже
|18
|6
|4
|8
|21-27
|22
|
14
|Сент-Этьен
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|
15
|Ренн
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|
16
|Нант
|18
|3
|8
|7
|21-28
|17
|
17
|Гавр
|18
|4
|1
|13
|14-37
|13
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
|24.01
|22:45
|
Осер – Сент-Этьен
|1 : 1
|25.01
|19:00
|
Монако – Ренн
|3 : 2
|25.01
|21:00
|
Страсбур – Лилль
|2 : 1
|25.01
|23:05
|
ПСЖ – Реймс
|1 : 1
|26.01
|17:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|26.01
|19:15
|
Ланс – Анже
|- : -
|26.01
|19:15
|
Нант – Лион
|- : -
|26.01
|19:15
|
Тулуза – Монпелье
|- : -
|26.01
|22:45
|
Ницца – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4