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Экс-главный тренер сборной России Игнатьев считает, что «Монако» придется трудно в случае ухода Головина

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем российского игрока «Монако» Александра Головина.

«Только сам Головин знает, уйдет ли он из «Монако» в ближайшее время. Но сейчас Александр очень важен для клуба, им будет сложно отпустить его, ведь это ключевой игрок. Только если кто-то придет и сделает такое предложение, от которого нельзя отказаться. Посмотрим. Но ясно, что без Головина это уже будет не та команда», — сказал Игнатьев «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Головин забил три мяча и отдал одну голевую передачу в 23 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
ФК Монако
Борис Игнатьев
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