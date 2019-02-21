Экс-форвард "Локомотива" Шкулетич забил в свои ворота в матче с "ПСЖ". Видео

Нападающий "Монпелье" Петар Шкулетич отметился голом в свои ворота в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" (2:5). Сначала мяч, забитый на 73-й минуте, был записан на 28-летнего серба, но вскоре на официальном сайте автором гола стал полузащитник парижан Кристофер Нкунку. Тем не менее, после финального свистка после нескольких просмотров повтора, гол был переписан на Шкулетича, срезавшего мяч в свои ворота.

Напомним, с 2015 по 2017 год Шкулетич выступал за "Локомотив". В 39 матчах за московский клуб он забил 10 мячей.