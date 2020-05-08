Эдуардо Камавинга: ««Реал»? Здорово, что мной интересуются топ-клубы, но они мне не интересны»

17-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Реала».

— Если честно, стараюсь не обращать внимания на эти разговоры, — цитирует Goal.com Камавингу. — Здорово, что большие клубы мной интересуются, но, если честно, я сам в этом не очень заинтересован, особенно с того момента, как у меня начало получаться в «Ренне». Посмотрим, что будет дальше, позволю агентам и родителям разобраться в ситуации. Впрочем, слухов про «Реал» не избежать. Иногда по-быстрому захожу в социальные сети и вижу всякое, или друзья скидывают мне статьи. Один раз мы играли с «Амьеном» в Кубке лиги, один из соперников сказал мне: «Слушай, нам надо обменяться футболками, пока ты не ушел в «Реал»». Впрочем, мне тогда было не до шуток, мы проиграли тот матч. Правда, потом я вдумался в то, что он сказал, и посмеялся.

Ранее сообщалось, что 17-летний француз может перейти в «Реал» за 50 миллионов евро.