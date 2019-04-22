03:40 | Футбол — Франция

Эдинсон Кавани: "У меня контракт с "ПСЖ", но в футболе нельзя загадывать заранее"

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Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани после матча с "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции ответил на вопрос о том, останется ли он в команде. Парижане досрочно оформили чемпионство, это их восьмой титул в истории.

- Мое будущее? У меня есть контракт еще на один год. Что вы хотите знать? Мне хорошо и спокойно, я доволен жизнью, доволен болельщиками. Но в футболе нельзя загадывать заранее.

32-летний уругваец в текущем сезоне провел 28 матчей за "ПСЖ" и забил 22 мяча при восьми голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

Все о чемпионате Франции - здесь.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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