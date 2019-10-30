Эден Азар: «Я обязан своей карьерой Руди Гарсии»

Нападающий «Реала» Эден Азар выразил признательность нынешнему главному тренеру «Лиона» Руди Гарсии. Они работали вместе в «Лилле» с 2008 по 2012 и за это время завоевали титул чемпионов Франции и Кубок страны.

— Руди Гарсия научил меня, что в футбол — игра не только с мячом, но и без него. Именно он начал вводить меня в основу «Лилля», и тогда мы начали выигрывать регулярно, а я — забивать голы. Мне посчастливилось выиграть 2 титула с этой командой. Сейчас у Гарсии непростой вызов, но я всегда буду благодарен ему, своей карьерой я ему обязан. Желаю ему успехов в «Лионе», — заявил Азар в интервью Real Madrid TV.