Джибриль Сидибе: "Смена тренеров вносит беспокойство в "Монако"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе выразил сожаление по поводу поражения от "Дижона" (0:2) в матче чемпионата Франции. Монегаски остались на предпоследнем месте в лиге 1.

– Это очень сложно, – цитирует AFP Сидибе. – Эта смена тренеров вносит беспокойство в команду. Пока есть надежда, мы будем стараться побеждать и набирать очки. Матч начался хорошо. Если бы Фалькао забил, это могло все изменить. А когда ты пропускаешь, все осложняется. К тому же снова случилось удаление. Будем ждать возвращения Жардима, чтобы мобилизоваться. Мы все хотим побеждать, радоваться после матчей. Нужно поднять голову и работать.