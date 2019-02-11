Джибриль Сидибе: "Монако" разочарован"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе разочарован ничьей с "Монпелье" (2:2) в матче чемпионата Франции. Его команда дважды вела в счете, но не удержала лидерство.

– Этот результат с горьким привкусом, – цитирует AFP Сидибе. – Мы разочарованы. Было создано много моментов. Мы приложили много усилий, играли с настроением. Могли добыть три очка. Победа дала бы нам хороший толчок. Пока есть надежда, нужно работать. Главное, что мы не проигрываем. Надо двигаться дальше. В игре заметен прогресс с появлением новичков. Они очень полезны. Чувствую, что мы на правильном пути.