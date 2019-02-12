Джанлуиджи Буффон: "Нормально, что Мбаппе воспринимает меня как отца или дедушку"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон готов играть роль отца или даже дедушки для нападающего Кильяна Мбаппе. Французу, напомним, 20 лет, а итальянцу 41 год.

– Это нормально, что Мбаппе воспринимает меня как отца или даже дедушку, – цитирует CNN Буффона. – Это даже хорошо. Я за свою карьеру столько всего перенес. Сначала как молодой человек, как подросток, который в окружении опытных игроков пытался сделать так, чтобы его приняли. А теперь как возрастной игрок, который встречает молодого парня, каким был сам когда-то.