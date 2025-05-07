Джанашия рассказал, при каком условии Кварацхелия сможет получить «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

«Хвича может взять две золотые медали: во Франции («ПСЖ» уже выиграл лигу 1. — Прим. «СЭ») и в Италии. А если он еще и Лигу чемпионов возьмет, то он может и «Золотой мяч» получить! Если он хорошо проведет концовку сезона, то, думаю, он должен его забрать», — сказал Джанашия «СЭ».

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет в Париже на «Парк де Пренс» сегодня, 7 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижской команды — 1:0.

«Наполи» в серии А занимает первое место, набрав 77 очков в 35 матчах.