Джанашия рассказал, при каком условии Кварацхелия сможет получить «Золотой мяч»
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.
«Хвича может взять две золотые медали: во Франции («ПСЖ» уже выиграл лигу 1. — Прим. «СЭ») и в Италии. А если он еще и Лигу чемпионов возьмет, то он может и «Золотой мяч» получить! Если он хорошо проведет концовку сезона, то, думаю, он должен его забрать», — сказал Джанашия «СЭ».
Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет в Париже на «Парк де Пренс» сегодня, 7 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижской команды — 1:0.
«Наполи» в серии А занимает первое место, набрав 77 очков в 35 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
2
|Марсель
|12
|8
|1
|3
|28-11
|25
|
3
|Ланс
|12
|8
|1
|3
|21-11
|25
|
4
|Страсбур
|12
|7
|1
|4
|24-16
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|12
|5
|2
|5
|17-18
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|- : -
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|- : -
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3
Новости