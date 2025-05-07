Футбол
7 мая, 14:30

Джанашия рассказал, при каком условии Кварацхелия сможет получить «Золотой мяч»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

«Хвича может взять две золотые медали: во Франции («ПСЖ» уже выиграл лигу 1. — Прим. «СЭ») и в Италии. А если он еще и Лигу чемпионов возьмет, то он может и «Золотой мяч» получить! Если он хорошо проведет концовку сезона, то, думаю, он должен его забрать», — сказал Джанашия «СЭ».

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет в Париже на «Парк де Пренс» сегодня, 7 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижской команды — 1:0.

«Наполи» в серии А занимает первое место, набрав 77 очков в 35 матчах.

Заза Джанашия
Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • Иванова Кира

    …когда одна палочка и восемь дырочек победят целое войско, когда Саакашвили сожрёт десятый галстук и обнажит голову, а ты останешься в шляпе, когда твоего любимого друга подадут на стол с яблоками, аки чахохбили… В общем Хвича пей Минассали, камарджоба генацвале))

    10.05.2025

  • DaviT MosKv

    Джанашия возможно сморозил глупость. а может автор добавил пару своих слов и поменял смысл сказанного. я видео не видел, чтобы утверждать или верить. безусловно, в этом сезоне речи о получении ЗМ Хвичей не может быть, даже если сделает покер в финале ЛЧ (а он не голеодор, он просто красиво играет/в Наполи играл красивее, кстати). но, он входит в топ 10 претендентов по стостоянию на апрель. это уже очень круто. а учитывая как проваливаются негативные прогнозы по Хвиче за последние годы, я как раз ничего не исключаю. а то... сдуется, Наполи не его уровень, у него не хватит физухи, ему поломают ноги в Италии, у него два финта и их уже давно изучили, в Париже он будет полировать лавку под Барколя, и бла бла бла

    08.05.2025

  • hant64

    Джанашия с ума сошёл? Какой Кварацхелия? Пути Квары и Золотого мяча никогда не пересекутся, это просто исключено.

    07.05.2025

  • napadenie

    персонажей как Заза, обосновывать не арифметическими складушками титулов, а совокупным выдающимся влиянием на игровые достижения и результаты команды и национальной сборной.

    07.05.2025

  • napadenie

    «Рассказы» Экспрессу о том о сем, конечно забавны… Но надо же хотелки, даже таких классных

    07.05.2025

  • serkonol

    безусловно ямаль играет лучше, но финал лч будет смотреть по телеку. зм лучше обсуждать после финала.

    07.05.2025

  • serkonol

    если псжвыиграет лч, то скорее всего дембеле.

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    Твоя кварацхелия и Золотой мяч?????? НИКОГДА ТВОЙ крузин не получит ЗМ , НИКОГДА!!!!!! Понторезы вы крузинские !!!!!!!!

    07.05.2025

  • gyn

    Кварацхелия конкурент Ямалю? смешно

    07.05.2025

    • «Лилль» и «Марсель» обменялись голами в матче лиги 1

    Сафонов рассказал о прабабушке, которая прошла Великую Отечественную войну
