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1 апреля 2025, 22:35

«Дюнкерк» — «ПСЖ»: Сафонов пропустил 2 гола за 27 минут

Матвей Сафонов пропускает гол в матче «Дюнкерк» — «ПСЖ».
Фото AFP

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола за 27 минут полуфинального матча Кубка Франции против «Дюнкерка».

На 7-й минуте встречи забил защитник Винсент Сассо.

На 27-й минуте отличился полузащитник Муханнад Аль Саад.

«Дюнкерк» выступает в лиге 2 — втором по силе дивизионе чемпионата Франции.

Сафонов проводит второй подряд и 14-й в сезоне-2024/25 матч за «ПСЖ». До этой игры россиянин пропустил 8 голов и отыграл 6 встреч на ноль.

Кубок Франции. 1/2 финала.
01 апреля 2025, 22:10. Пьер Моруа (Лилль)
Дюнкерк
2:4
ПСЖ

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Дюнкерк» — «ПСЖ»: Сафонов пропустил на 7-й минуте после первого удара в створ

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Дюнкерком», Сафонов пропустил два гола от клуба лиги 2
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1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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