«Дюнкерк» — «ПСЖ»: Сафонов пропустил 2 гола за 27 минут

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола за 27 минут полуфинального матча Кубка Франции против «Дюнкерка».

На 7-й минуте встречи забил защитник Винсент Сассо.

На 27-й минуте отличился полузащитник Муханнад Аль Саад.

«Дюнкерк» выступает в лиге 2 — втором по силе дивизионе чемпионата Франции.

Сафонов проводит второй подряд и 14-й в сезоне-2024/25 матч за «ПСЖ». До этой игры россиянин пропустил 8 голов и отыграл 6 встреч на ноль.