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«ПСЖ» одержал волевую победу над «Дюнкерком», Сафонов пропустил два гола от клуба лиги 2

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Дюнкерком» в полуфинале Кубка Франции
Евгений Козинов
Корреспондент
Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.
Фото AFP

«ПСЖ» переиграл «Дюнкерк» в матче 1/2 финала Кубка Франции — 4:2. Игра прошла в Лилле на стадионе «Пьер Моруа».

Клуб второго дивизиона Франции уже на 7-й минуте открыл счет, а в середине первого тайма удвоил преимущество. Перед перерывом Усман Дембеле отыграл один мяч. Сразу после перерыва парижане сравняли счет — забил Маркиньос. На 62-й минуте Дезире Дуэ вывел гостей вперед, а уже в добавленное время Дембеле оформил дубль.

В воротах парижской команды играл российский голкипер Матвей Сафонов.

В финале «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».

Кубок Франции. 1/2 финала.
01 апреля 2025, 22:10. Пьер Моруа (Лилль)
Дюнкерк
2:4
ПСЖ

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Дюнкерк» — «ПСЖ»: Сафонов пропустил 2 гола за 27 минут

Энрике: «ПСЖ» проявил менталитет и характер в полуфинале Кубка Франции»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 6 2 1 21-10 20
2
 Лилль 9 5 3 1 12-6 18
3
 Лион 9 5 2 2 15-7 17
4
 Париж 9 5 2 2 16-10 17
5
 Ренн 9 5 1 3 20-19 16
6
 Марсель 9 5 0 4 20-13 15
7
 Монако 9 4 3 2 12-10 15
8
 Ницца 9 4 2 3 13-12 14
9
 Ланс 9 4 1 4 16-13 13
10
 Брест 9 3 3 3 16-12 12
11
 Лорьян 9 3 3 3 7-8 12
12
 Тулуза 9 2 4 3 12-13 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 17-19 10
14
 Осер 9 3 1 5 13-23 10
15
 Анже 9 2 2 5 9-17 8
16
 Труа 9 2 2 5 7-16 8
17
 Ле Ман 9 1 4 4 11-18 7
18
 Гавр 9 0 2 7 9-20 2
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6.11 22:45 Тулуза – Страсбур - : -
7.11 21:00 Осер – Париж - : -
7.11 23:05 ПСЖ – Труа - : -
8.11 17:00 Ренн – Лилль - : -
8.11 19:15 Анже – Ницца - : -
8.11 19:15 Брест – Лион - : -
8.11 19:15 Гавр – Лорьян - : -
8.11 19:15 Ле Ман – Монако - : -
8.11 22:45 Ланс – Марсель - : -
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ЖК
Г
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 8
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 6
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 5
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 5 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 7 1 2
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

 8 1 2
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