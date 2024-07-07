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Дьяков: «Сафонов заслужил контракт с «ПСЖ» своей игрой»

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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что Матвей Сафонов заслужил играть в «ПСЖ».

«Не знаю, сможет ли еще кто-то из чемпионата России в ближайшем будущем перебраться в по-настоящему топовый европейский клуб, как это сделал Матвей Сафонов. В не самые большие команды верю, что кто-то может уехать. А по поводу трансферов в гранды такой уверенности нет. Если возвращаться к Сафонову, то он заслужил такой контракт своей игрой. Но все-таки, на мой взгляд, Сафонов в «ПСЖ» — это проект на перспективу, а не на сегодняшний день», — сказал Дьяков Legalbet.

Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, контракт подписан на пять лет — до 2029 года. В прошлом сезоне основным голкипером французского клуба был Джанлуиджи Доннарумма.

Источник: Legalbet
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