Дьяков: «Сафонов заслужил контракт с «ПСЖ» своей игрой»
Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что Матвей Сафонов заслужил играть в «ПСЖ».
«Не знаю, сможет ли еще кто-то из чемпионата России в ближайшем будущем перебраться в по-настоящему топовый европейский клуб, как это сделал Матвей Сафонов. В не самые большие команды верю, что кто-то может уехать. А по поводу трансферов в гранды такой уверенности нет. Если возвращаться к Сафонову, то он заслужил такой контракт своей игрой. Но все-таки, на мой взгляд, Сафонов в «ПСЖ» — это проект на перспективу, а не на сегодняшний день», — сказал Дьяков Legalbet.
Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, контракт подписан на пять лет — до 2029 года. В прошлом сезоне основным голкипером французского клуба был Джанлуиджи Доннарумма.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|00:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|00:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
|
Тулуза – Нант
|- : -