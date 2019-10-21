Два игрока «Монако» и Венкер в сборной тура по версии L'Equipe

Журнал L'Equipe опубликовал сборную 10-го тура чемпионата Франции. В список из 11-ти футболистов попали игроки «Монако» нападающие Виссам Бен Йеддер и Ислам Слимани.

Туда также попал бывший хавбек «Динамо» Вильям Венкер, который сейчас выступает за «Тулузу».

Полностью сборная 10-го тура лиги 1 выглядит следующим образом: Гомис («Дижон») — Менье («ПСЖ»), Камара («Марсель»), Абдельхамид («Реймс»), Мауасса («Ренн») — Венкер («Тулуза»), Ди Мария («ПСЖ»), Лан («Брест») — Диалло («Метц»), Бен Йеддер, Слимани (оба — «Монако»).

«Монако» обыграло «Ренн» (3:2) в матче 10-го тура. Бен Йеддер отметился дублем, Слимани — один гол.

Voici l'?quipe type de la 10e journ?e de Ligue 1. pic.twitter.com/ZUC12sl6ti — L'?QUIPE (@lequipe) October 20, 2019

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр