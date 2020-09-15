Дубль Саванье принес «Монпелье» победу над «Лионом»

В перенесенном матче первого тура чемпионата Франции «Монпелье» победил «Лион» (2:1).

В составе хозяев дубль сделал Тежи Саванье. Один из мячей он забил с пенальти. У гостей с 11-метрового забил Мемфис Депай.

Обе команды завершали матч вдесятером. У «Лиона» на 44-й минуте был удален Уссем Ауар. В составе «Монпелье» красную карточку на 85-й минуте получил Виторину Илтон.

«Монпелье» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лион» на 11-м месте — четыре очка.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

«Монепелье» — «Лион» — 2:1 (1:0)

Голы: Саванье, 38 — с пенальти (1:0). Саванье, 59 (2:0). Депай, 82 — с пенальти (2:1).

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Мендеш, Суке, Ле Таллек, Ферри (Молле, 63), Ристич, Саванье (Шотар, 75), Делор (Мавидиди, 63), Лаборд (Самбия, 86).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер (Бард, 68), Дюбуа, Аннерсен, Ауар, Какере, Гимарайнс (Жан Лукас, 55), Корне (Дембеле, 75), Токо-Экамби (Шерки, 68), Кадевере (Депай, 55).

Предупреждения: Делор, 7. Гимарайнс, 36. Токо-Экамби, 45+2. Ферри, 62. Илтон, 71.

Удаления: Ауар, 44. Илтон, 81.

Судья: Летексье .

15 сентября. Монпелье. Стадион «Моссон».