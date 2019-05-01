"Монако" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с "Ренном" (2:2). На дубль форварда хозяев Адриена Юну к 10-й минуте встречи после перерыва двумя голами за шесть минут ответил нападающий монегасков Радамель Фалькао.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле весь матч. Команда Леонарду Жардима (33 очка), которая одержала 1 победу в последних 8 встречах лиги 1, поднялась с 17-го места на 16-е, опередив "Амьен" по лучшей разнице мячей.

Игрок "Ренна" Эдуардо Камавинга стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы.

За 4 тура до окончания чемпионата "Монако" опережает занимающий 18-ю строчку (стыковые матчи за сохранение места в лиге 1) "Кан" на 4 очка.

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

"Ренн" – "Монако" – 2:2 (2:0)

Голы: Юну, 3 (1:0). Юну, 9 (2:0). Фалькао, 69 (2:1). Фалькао, 75 (2:2).

"Ренн": Коубек, Траоре, Да Силва, Мексер, Бенсебаини, Дель Кастильо, Юханссон (Желен, 80), Буриго, Леа Силики (Зеффан, 76), Камавинга (Бен Арфа, 64), Юну.

"Монако": Си, Сидибе, Жемерсон, Бадиашиле, Балло-Туре, Рони Лопеш, Аолу (Винисиус, 46), Адриэн Силва (Налду, 63), Головин, Мартинш, Фалькао (Н`Дорам, 90+2).

Предупреждения: Аолу, 35. Бенсебаини, 45. Фалькао, 64. Буриго, 86.

Судья: Ваттеллье.

1 мая. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".

Чемпионат Франции: турнирная таблица лиги 1, расписание и результаты