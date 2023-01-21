Дрогба остался недоволен дисквалификацией Байи на 7 матчей

Экс-нападающий «Марселя» Дидье Дрогба раскритиковал руководство чемпионата Франции за дисквалификацию защитника Эрика Байи. 28-летний ивуариец был отстранен на 7 матчей за фол в 1/32 финала Кубка Франции с «Йером» (2:0).

«Я считаю очень прискорбным решение дисциплинарного комитета лиги 1 отстранить Байи на 7 матчей за этот опасный поступок. Когда другим давали только две игры? Какие объяснения?» — написал Дрогба в Twitter. К своему сообщению он прикрепил кадры подобных эпизодов с участием Златана Ибрагимовича и Вахби Хазри.

Je trouve tr?s dommage la d?cision de de la commission de discipline @Ligue1UberEats de donner 7 matchs de suspension ? @ericbailly24 pour ce geste dangereux. L? o? d'autres n'ont ?cop? que de deux matchs!!!

Quelles sont les explications?! ????? pic.twitter.com/eSokye7vEf — Didier Drogba (@didierdrogba) January 20, 2023

Байи жестко сыграл против полузащитника «Йера» Альмике Ндиая, у которого были диагностированы несколько переломов ребер, повреждение печени и внутреннее кровотечение.