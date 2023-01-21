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Сегодня, 01:34

Дрогба остался недоволен дисквалификацией Байи на 7 матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Марселя» Дидье Дрогба раскритиковал руководство чемпионата Франции за дисквалификацию защитника Эрика Байи. 28-летний ивуариец был отстранен на 7 матчей за фол в 1/32 финала Кубка Франции с «Йером» (2:0).

«Я считаю очень прискорбным решение дисциплинарного комитета лиги 1 отстранить Байи на 7 матчей за этот опасный поступок. Когда другим давали только две игры? Какие объяснения?» — написал Дрогба в Twitter. К своему сообщению он прикрепил кадры подобных эпизодов с участием Златана Ибрагимовича и Вахби Хазри.

Байи жестко сыграл против полузащитника «Йера» Альмике Ндиая, у которого были диагностированы несколько переломов ребер, повреждение печени и внутреннее кровотечение.

Дидье Дрогба
Эрик Байи
Футбол
ФК Марсель
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 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
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 - : -
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