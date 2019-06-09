Дракслер не собирается уходить из "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер заявил, что не собирается уходить из клуба. Ранее сообщалось, что к 25-летнему немцу проявляют интерес "Тоттенхэм" и "Байер".

- Я не собираюсь покидать "ПСЖ", - приводит слова Дракслера Bild. - Клуб ничего не говорил мне о возможном трансфере. Таких разговоров не было, поэтому я ничего не знаю.

Дракслер выступает за "ПСЖ" с 2017 года. В составе красно-синих он дважды выигрывал чемпионат Франции.

В минувшем сезоне Дракслер провел 46 матчей за "ПСЖ", забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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