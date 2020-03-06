Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «ПСЖ» Менье

Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «ПСЖ» Тома Менье, сообщает Goal.com.

По информации источника, немецкий клуб хочет подписать 28-летнего бельгийца, чей контракт с парижанами заканчивается летом 2020 года. Сообщается, что «Боруссия» уже контактировала с Менье и его представителями, и готова предложить контракт.

Менье перешел в «ПСЖ» из «Брюгге» летом 2016 года за 6 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету бельгийца 1 гол и 2 результативных передачи в 27 матчах.