Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «ПСЖ» Менье

12:32
Теги:

Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «ПСЖ» Тома Менье, сообщает Goal.com.

По информации источника, немецкий клуб хочет подписать 28-летнего бельгийца, чей контракт с парижанами заканчивается летом 2020 года. Сообщается, что «Боруссия» уже контактировала с Менье и его представителями, и готова предложить контракт.

Менье перешел в «ПСЖ» из «Брюгге» летом 2016 года за 6 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету бельгийца 1 гол и 2 результативных передачи в 27 матчах.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир