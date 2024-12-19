Доннарумме наложили 10 швов после удара в лицо в матче с «Монако»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма после замены в матче чемпионата Франции против «Монако» получил оперативную помощь от медиков. Ему наложили 10 швов на рассечение, полученное после удара бутсой в лицо.

На 22-й минуте итальянец был заменен на Матвея Сафонова, так как не смог продолжать игру из-за рассечения. Защитник монегасков Стефан Синго попал по лицу Доннарумме, когда пытался сыграть в мяч. Однако судья не увидел нарушения в этом моменте.