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Сегодня, 14:43

Доннарумма: «Приоритетом является продление моего контракта с «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

Действующий контракт 25-летнего итальянца с парижанами истекает летом 2026 года.

«Ходит много слухов. Правда в том, что я счастлив здесь и все в клубе относятся ко мне с уважением. Приоритетом является продление моего контракта с «ПСЖ», — приводит слова Доннаруммы Sky Italia.

Голкипер выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Также за «ПСЖ» с лета 2024 года играет российский вратарь Матвей Сафонов.

Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 14 4 0 48-16 46
2
 Марсель 18 11 4 3 40-21 37
3
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
4
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 18 8 5 5 29-22 29
7
 Ланс 18 7 6 5 22-18 27
8
 Тулуза 18 7 4 7 19-19 25
9
 Брест 18 8 1 9 28-31 25
10
 Страсбур 18 6 6 6 31-30 24
11
 Осер 18 6 4 8 24-28 22
12
 Анже 18 6 4 8 21-27 22
13
 Реймс 18 5 6 7 24-26 21
14
 Ренн 18 5 2 11 24-27 17
15
 Нант 18 3 8 7 21-28 17
16
 Сент-Этьен 18 5 2 11 17-38 17
17
 Гавр 18 4 1 13 14-37 13
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
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Осер – Сент-Этьен
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Монако – Ренн
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Страсбур – Лилль
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ПСЖ – Реймс
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26.01 17:00
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