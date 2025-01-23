Доннарумма: «Приоритетом является продление моего контракта с «ПСЖ»
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о своем будущем в клубе.
Действующий контракт 25-летнего итальянца с парижанами истекает летом 2026 года.
«Ходит много слухов. Правда в том, что я счастлив здесь и все в клубе относятся ко мне с уважением. Приоритетом является продление моего контракта с «ПСЖ», — приводит слова Доннаруммы Sky Italia.
Голкипер выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Также за «ПСЖ» с лета 2024 года играет российский вратарь Матвей Сафонов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|14
|4
|0
|48-16
|46
|
2
|Марсель
|18
|11
|4
|3
|40-21
|37
|
3
|Лилль
|18
|8
|8
|2
|28-17
|32
|
4
|Монако
|18
|9
|4
|5
|29-20
|31
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|18
|8
|5
|5
|29-22
|29
|
7
|Ланс
|18
|7
|6
|5
|22-18
|27
|
8
|Тулуза
|18
|7
|4
|7
|19-19
|25
|
9
|Брест
|18
|8
|1
|9
|28-31
|25
|
10
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|31-30
|24
|
11
|Осер
|18
|6
|4
|8
|24-28
|22
|
12
|Анже
|18
|6
|4
|8
|21-27
|22
|
13
|Реймс
|18
|5
|6
|7
|24-26
|21
|
14
|Ренн
|18
|5
|2
|11
|24-27
|17
|
15
|Нант
|18
|3
|8
|7
|21-28
|17
|
16
|Сент-Этьен
|18
|5
|2
|11
|17-38
|17
|
17
|Гавр
|18
|4
|1
|13
|14-37
|13
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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6 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.01
|22:45
|
Осер – Сент-Этьен
|- : -
|25.01
|19:00
|
Монако – Ренн
|- : -
|25.01
|21:00
|
Страсбур – Лилль
|- : -
|25.01
|23:05
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|26.01
|17:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|26.01
|19:15
|
Ланс – Анже
|- : -
|26.01
|19:15
|
Нант – Лион
|- : -
|26.01
|19:15
|
Тулуза – Монпелье
|- : -
|26.01
|22:45
|
Ницца – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4
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