Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Доннарумма заявил, что его не пугает конкуренция с Навасом в «ПСЖ»

14:18
Теги:

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с еще одним вратарем клуба Кейлором Навасом.

«Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас — выдающийся вратарь, но я здесь для того, чтобы играть.

Конкуренция — это полезно для нас обоих, это позволит мне прибавить. В топ-командах она всегда есть, так что это не будет проблемой. Он выдающаяся личность, мы друзья.

Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. И для этого нужно чем-то жертвовать, трудиться и оставаться скромным — это самое главное", — приводит слова Доннаруммы GFFN.

«ПСЖ» объявил о переходе 22-летнего Доннаруммы из «Милана» 14 июля. Контракт рассчитан до 2026 года.

Дополнительная информация:

https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/gianluigi-donnarumma-i-came-to-psg-to-play/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
На Украине предложили не пускать Ротару на сцену из-за выступления в России
Мужчину убили на рынке "Фуд-сити" в Новой Москве
Фото: Жена Петросяна показала первый полет годовалого сына
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд