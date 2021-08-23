Доннарумма заявил, что его не пугает конкуренция с Навасом в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с еще одним вратарем клуба Кейлором Навасом.

«Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас — выдающийся вратарь, но я здесь для того, чтобы играть.

Конкуренция — это полезно для нас обоих, это позволит мне прибавить. В топ-командах она всегда есть, так что это не будет проблемой. Он выдающаяся личность, мы друзья.

Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. И для этого нужно чем-то жертвовать, трудиться и оставаться скромным — это самое главное", — приводит слова Доннаруммы GFFN.

«ПСЖ» объявил о переходе 22-летнего Доннаруммы из «Милана» 14 июля. Контракт рассчитан до 2026 года.