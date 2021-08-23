Доннарумма заявил, что его не пугает конкуренция с Навасом в «ПСЖ»
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с еще одним вратарем клуба Кейлором Навасом.
«Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас — выдающийся вратарь, но я здесь для того, чтобы играть.
Конкуренция — это полезно для нас обоих, это позволит мне прибавить. В топ-командах она всегда есть, так что это не будет проблемой. Он выдающаяся личность, мы друзья.
Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. И для этого нужно чем-то жертвовать, трудиться и оставаться скромным — это самое главное", — приводит слова Доннаруммы GFFN.
«ПСЖ» объявил о переходе 22-летнего Доннаруммы из «Милана» 14 июля. Контракт рассчитан до 2026 года.
Дополнительная информация:
https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/gianluigi-donnarumma-i-came-to-psg-to-play/
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