Доннарумма станет 10-м итальянцем в истории, выступившим за «ПСЖ»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма попал в стартовый состав команды на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Клермона», сообщает Opta.
Голкипер станет 10-м итальянцем в истории парижан, который выйдет на поле в составе команды. При этом Доннарумма будет третьим вратарем из Италии в истории клуба, его предшественниками были Сальваторе Сиригу и Джанлуиджи Буффон.
10 — Gianluigi Donnarumma is set to become the 10th Italian to play in Ligue 1 for Paris, the 3rd goalkeeper after Sirigu and Buffon. Only Monaco had as many Italian keepers in the top-flight (Roma, Mannone, De Sanctis) since 1950/51. Benvenuto. #PSGCF63 pic.twitter.com/9fcAT0tGWh— OptaJean (@OptaJean) September 11, 2021
Матч «ПСЖ» — «Клермон» состоится сегодня, 11 сентября. Начало встречи — в 18.00 (мск).
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