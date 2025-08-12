Футбол
Уведомления
12 августа, 04:47

Доннарумма разочарован, что не попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА

Сергей Разин
корреспондент
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма разочарован тем, что не попал в заявку на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 26-летний итальянец скоро выскажет свою позицию о том парижане не продлили с ним контракт и подписали вратаря Люка Шевалье.

Джанлуиджи Доннарумма.«ПСЖ» исключил Доннарумму из заявки на Суперкубок УЕФА. Но сыграет не Сафонов, а новичок команды

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел за парижан 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 мяча и 17 раз сыграв на ноль. Его контракт истекает летом 2026 года.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • Степочкин

    Парижские крысы.... человек привел к Кубку ЛЧ, проделал такой путь с командой, а они его за борт. В духе французов, в духе Макрона вилять хвостом и предавать. Со времен Соркази ничего не изменилось, стало только хуже.

    12.08.2025

  • Pele Peleevich

    В Спартак, Джиджи, в Спартак! Или в Зенит!

    12.08.2025

  • Павел Леонидович

    а где сообщает?) ссылок нет) сереж, пруф или балабол)

    12.08.2025

  • PvsZ

    Если у Джиджи ещё сильна спортивная мотивация - надо искать вариант с топовым клубом в Европе. Если уже не очень - пусть агент договаривается с саудитами на многа многа деняк.

    12.08.2025

  • Helicopter

    Безумцы.

    12.08.2025

  • Спринт

    Джанлуиджи в Европе выиграл всё и заработал достаточно. Пора на американских полях МЛС радовать местную публику своим вратарским искуством.

    12.08.2025

  • Спринт

    План П-С-Ж .. отправить стабильного лавочника и не стабильного воротчика .. подальше от города Парижа .. **

    12.08.2025

  • Marty Friedman

    план хороший, забористый...

    12.08.2025

  • eveslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо

    12.08.2025

  • Nikolaevich

    План Матвея,вывести конкурента из команды и усадить Шевалье на банку.

    12.08.2025

