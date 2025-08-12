Доннарумма разочарован, что не попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма разочарован тем, что не попал в заявку на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 26-летний итальянец скоро выскажет свою позицию о том парижане не продлили с ним контракт и подписали вратаря Люка Шевалье.
Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел за парижан 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 мяча и 17 раз сыграв на ноль. Его контракт истекает летом 2026 года.
