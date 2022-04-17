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«ПСЖ» стал для меня вторым домом». Доннарумма — об адаптации в клубе

Итальянский голкипер «ПСЖ» рассказал об адаптации во французском клубе
Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал об адаптации в парижском клубе.

«Для меня это особенный клуб. Я нахожусь в отличной команде и должен сделать все для этого клуба. Я играю здесь почти год. Могу сказать, что я адаптировался. «ПСЖ» стал для меня вторым домом», — цитирует футболиста CalcioNews24.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента.

23-летний итальянец сыграл 21 матч за парижан во всех турнирах, 8 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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ИТБ1 (1.5)

21%

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
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1.39

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16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Лига 1, 32-й тур: «Лилль» проведет матч с «Лансом», «ПСЖ» — «Марсель» и другие игры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Ницца 32 16 7 9 42-28 54
5
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
6
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лилль 32 12 12 8 40-38 48
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 32 7 10 15 32-52 31
17
 Сент-Этьен 32 7 9 16 35-62 30
18
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 2 : 3
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 2 : 1
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 1 : 2
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 2 : 1
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
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Клермон Фут

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