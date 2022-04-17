Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал об адаптации в парижском клубе.

«Для меня это особенный клуб. Я нахожусь в отличной команде и должен сделать все для этого клуба. Я играю здесь почти год. Могу сказать, что я адаптировался. «ПСЖ» стал для меня вторым домом», — цитирует футболиста CalcioNews24.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента.

23-летний итальянец сыграл 21 матч за парижан во всех турнирах, 8 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.