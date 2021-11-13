Доннарумма рассказал о конкуренции с Кейлором Навасом
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма признался, что ему сейчас непросто, ощущая конкуренцию со стороны Кейлора Наваса.
«Это не влияет на мои выступления, но меня беспокоит». Это непросто, потому что я привык играть в стартовом составе, и иногда мне больно находиться на скамейке запасных. Впрочем, я уверен, что ситуация разрешится», — цитирует Доннарумму L'Equipe.
Напомним, Доннарумма стал игроком «ПСЖ» летом, перейдя из «Милана» на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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