Доннарумма рассказал, что чувствует себя в «ПСЖ» как дома

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как чувствует себя в парижском клубе.

«Меня здесь все устраивает, чувствую себя как дома. «ПСЖ» — потрясающий клуб. Они моя семья, рад быть ее частью. Хочу остаться здесь на длительный срок. Я намерен творить историю «ПСЖ», — приводит слова вратаря Sky Sport Italia.

В прошедшем сезоне 23-летний итальянец принял участие в 24 матчах за «ПСЖ», в которых пропустил 23 мяча. Контракт вратаря с парижский клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.