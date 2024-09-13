Доннарумма пропустил тренировку «ПСЖ» из-за рождения ребенка

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал отцом, сообщает L'Equipe.

По этой причине 25-летний итальянец пропустил сегодняшнюю тренировку парижан. Ближайший матч «ПСЖ» проведет дома 14 сентября против «Бреста». В этой игре может дебютировать российский голкипер Матвей Сафонов.

В текущем сезоне Доннарумма провел 3 матча в чемпионате Франции, в которых пропустил 2 мяча и 1 раз сыграл на ноль.