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Сегодня, 10:10

Доннарумма признался, что спокойно относится к конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters

Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ответил, как относится к конкуренции с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

«Я чувствую себя очень хорошо и играю со спокойной душой. Состав на каждый матч определяет тренер. Перед матчем мы смотрим, кто будет играть, но я выхожу на поле спокойно», — цитирует футболиста RMC Sport.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний итальянец принял участие в 18 матчах за парижан во всех турнирах, пропустив 16 голов и 6 раз сыграв на ноль.

Сафонов присоединился к французскому клубу летом 2024-го, перейдя из «Краснодара». 25-летний россиянин пропустил 6 мячей и трижды сохранил ворота своей команды в неприкосновенности, проведя в общей сложности 8 игр за «ПСЖ».

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Монако 17 9 4 4 28-18 31
4
 Ницца 17 8 6 3 35-23 30
5
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 17 2 3 12 16-42 9
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10.01 21:00
Нант – Монако
 2 : 2
10.01 23:05
Осер – Лилль
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11.01 19:00
Брест – Лион
 2 : 1
11.01 21:00
Реймс – Ницца
 2 : 4
11.01 23:00
Ренн – Марсель
 1 : 2
12.01 17:00
Гавр – Ланс
 1 : 2
12.01 19:15
Монпелье – Анже
 1 : 3
12.01 19:15
Тулуза – Страсбур
 1 : 2
12.01 22:45
ПСЖ – Сент-Этьен
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