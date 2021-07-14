Доннарумма прибыл в Париж для заключения контракта с «ПСЖ»
17:52
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прибыл в Париж. Он официально заключит контракт с «ПСЖ».
Напомним, «Милан» не смог договориться с Доннаруммой о новом контракте и вратарь покинул россонери в статусе свободного агента.
Джанлуиджи в составе «Милана» во всех турнирах принял участие в 251 игре, 75 из которых завершились без пропущенных мячей.
Доннарумма признан лучшим игроком минувшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.
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