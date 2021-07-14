Доннарумма прибыл в Париж для заключения контракта с «ПСЖ»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прибыл в Париж. Он официально заключит контракт с «ПСЖ».

Gigio Donnarumma has just arrived at Paris Saint-Germain headquarters. Shooting and official announcement time as new PSG player. ?? @CanalSupporters



Donnarumma already signed his contract until June 2026 with PSG. Here we go confirmed. ??? pic.twitter.com/hMJGvi2fvw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2021

Напомним, «Милан» не смог договориться с Доннаруммой о новом контракте и вратарь покинул россонери в статусе свободного агента.

Джанлуиджи в составе «Милана» во всех турнирах принял участие в 251 игре, 75 из которых завершились без пропущенных мячей.

Доннарумма признан лучшим игроком минувшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.