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Доннарумма прибыл в Париж для заключения контракта с «ПСЖ»

17:52
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прибыл в Париж. Он официально заключит контракт с «ПСЖ».

Напомним, «Милан» не смог договориться с Доннаруммой о новом контракте и вратарь покинул россонери в статусе свободного агента.

Джанлуиджи в составе «Милана» во всех турнирах принял участие в 251 игре, 75 из которых завершились без пропущенных мячей.

Доннарумма признан лучшим игроком минувшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.

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Иван Шитик все материалы автора

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