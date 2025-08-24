Доннарумма попрощался с болельщиками «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма опубликовал в соцсети фотографию с матча 2-го тура чемпионата Франции против «Анже» (1:0). 26-летний итальянец участие в игре не принимал, но после финального свистка подошел к фанатской трибуне, которая скандировала его имя.

«Спасибо, Париж», — подписал снимок Доннарумма.

12 августа итальянский голкипер объявил об уходе из «ПСЖ». На 26-летнего итальянца претендуют «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Доннарумма играл за «ПСЖ» с 2021 года. Он сыграл за парижан 161 матч и выиграл десять трофеев, включая четыре чемпионства во Франции и Лигу чемпионов-2024/25.