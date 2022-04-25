Доннарумма подвел итоги выступления «ПСЖ» в этом сезоне

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма признался, что не хочет покидать парижский клуб.

«Я останусь в «ПСЖ», хочу выиграть Лигу чемпионов. Этот год был для меня акклиматизацией, но я доволен, как все прошло. Жаль, что разочаровал болельщиков в Лиге чемпионов. Мы постараемся наверстать упущенное», — цитирует Доннарумму Sky Sport Italia.

Футболист также рассказал, что находится в хороших отношениях с голкипером парижан Кейлором Навасом.

В текущем сезоне Доннарумма участвовал в 15 матчах лиги 1 и 5 встречах ЛЧ. «ПСЖ» ранее досрочно оформил чемпионство Франции.