Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ».
«Дорогие болельщики «ПСЖ», с первого дня, как я приехал сюда, я отдавал все — на поле и за его пределами — чтобы заслужить свое место и защищать ворота клуба. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить свой вклад в ее успех. Я разочарован и подавлен.
Надеюсь, у меня будет возможность еще раз посмотреть вам в глаза на «Парк де Пренс» и попрощаться так, как это должно быть. Если же этого не случится, хочу, чтобы вы знали — ваша поддержка и любовь значат для меня целый мир, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить в сердце воспоминания обо всех эмоциях, волшебных вечерах и о вас, кто заставил меня чувствовать себя как дома.
Моим товарищам по команде — моей второй семье — спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, что мы провели вместе. Вы навсегда останетесь моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж», — написал футболист в социальной сети.
Ранее стало известно, что 26-летний итальянский голкипер не попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». По информации журналиста Фабрицио Романо, данное решение принял главный тренер парижан Луис Энрике.
Доннарумма выступал за «ПСЖ» с 2021 года. За это время он провел за парижский клуб 161 матч, 56 из которых отыграл на ноль. В составе команды он четыре раза выигрывал лигу 1, трижды становился обладателм Суперкубка Франции и дважды — Кубка Франции. В сезоне-2024/25 он с клубом выиграл Лигу чемпионов.
