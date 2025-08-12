Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

12 августа, 22:13

Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»

Сергей Ярошенко
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Global Look Press

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ».

«Дорогие болельщики «ПСЖ», с первого дня, как я приехал сюда, я отдавал все — на поле и за его пределами — чтобы заслужить свое место и защищать ворота клуба. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить свой вклад в ее успех. Я разочарован и подавлен.

Надеюсь, у меня будет возможность еще раз посмотреть вам в глаза на «Парк де Пренс» и попрощаться так, как это должно быть. Если же этого не случится, хочу, чтобы вы знали — ваша поддержка и любовь значат для меня целый мир, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить в сердце воспоминания обо всех эмоциях, волшебных вечерах и о вас, кто заставил меня чувствовать себя как дома.

Моим товарищам по команде — моей второй семье — спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, что мы провели вместе. Вы навсегда останетесь моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж», — написал футболист в социальной сети.

Ранее стало известно, что 26-летний итальянский голкипер не попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». По информации журналиста Фабрицио Романо, данное решение принял главный тренер парижан Луис Энрике.

Доннарумма выступал за «ПСЖ» с 2021 года. За это время он провел за парижский клуб 161 матч, 56 из которых отыграл на ноль. В составе команды он четыре раза выигрывал лигу 1, трижды становился обладателм Суперкубка Франции и дважды — Кубка Франции. В сезоне-2024/25 он с клубом выиграл Лигу чемпионов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Путин отметил эффективность Федерации независимых профсоюзов России
США вывезли из Японии ракетные установки Typhon
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Генконсул России обвинил Францию в политике выдавливания российских дипломатов
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • blue-white!

    Видимо чтобьы не платить ему огромную з/п, которой хватит и на Сафонову и на новому вратарю?!

    13.08.2025

  • fonkom

    Помнится, Доннарума в юности кричал, что без Милана жить не может. И побежал за долларами (евро) в Париж. Аукнулось, однако)

    13.08.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Каким же идиотом надо быть, чтобы вытурить Дона...хотя через год он ушел бы бесплатно.

    13.08.2025

  • hottie

    Конечно, прямо завтра и начнет делать)

    13.08.2025

  • Динамов

    Он СЕЙЧАС ушёл БЕСПЛАТНО. Где логика в действиях руководства ПСЖ? Почему ещё 1 год было не использовать одного из лучших вратарей мира, на старом контракте? Какой смысл было его разрывать? Идяоты они.

    13.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Да не смеши ты людей))) Береги свисток смолоду, спирток)))

    13.08.2025

  • Porco Rosso

    Это ж Спирт – известный свистун.

    13.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Опять обсираешься?)) спирток, так Кайрат выбил Слован))) Эх, ты прогнозист хренов))) Вратарь, говоришь, без слабых мест? Посмотрим этого "без слабых мест"))))

    13.08.2025

  • Denizzz77

    так, на всякий случай, парижане взяли вратаря из лилля , а не из лиона

    13.08.2025

  • Denizzz77

    Луис Энрике слегка поплыл от успехов.это ошибка

    13.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    крепостное право - только в книжках отменили... Сказал барин - ДОННАРУМА ВОН, значит должен идти вон, холоп...:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: Вообще поохреневали эти игрочишки-рабы...:joy::joy::joy:

    13.08.2025

  • 100 грамм скобок

    он ваааащета из лилля ))))) что ты там видал в олимпике из лиона не понятно ))))))

    13.08.2025

  • Саша

    Донна Румма пришел таким же образом в ПСЖ из Милана, не продлевая контракт. Поэтому ПСЖ ничего не теряет, но возможность подзаработать на продаже вратаря не для ПСЖ.

    12.08.2025

  • fedland

    долларрума нашел другие доллары. за ними и подет...

    12.08.2025

  • blue-white!

    Т.е, Доннарума не захотел переподписывать контракт, но виновато руководство ПСЖ, не захотевшее через год отпускать его бесплатно?!

    12.08.2025

  • Эрик Рыжий

    Вот же дураки в скаутской службе ПСЖ, взяли вратаря из Лилля.

    12.08.2025

  • Александр Смолин

    ПСЖ на 100% прав , у Доннаруммы через год заканчивается контракт он его не продлевает , на следующих год он хотел свалить как Мбаппе свободным агентом и запросив подписной бонус с новой комады .

    12.08.2025

  • Эрик Рыжий

    ПСЖ еще кого-то из Лиона купил?

    12.08.2025

  • d.Lavrentev77

    подзабарнвй?

    12.08.2025

  • hant64

    Да уж, некрасиво как-то выперли из клуба Доннаруму. Очень некрасиво.

    12.08.2025

  • maxbeast

    То есть, если клуб решил продлить, то игрок обязан. И с какого испуга))) Тут как раз Доннарума решил не продлевать на предложенных условиях, а клуб его заставил принять трансфер, убрав из заявки, чтобы хоть что-то заработать, а не отпустить бесплатно через год. И трансфер тоже игрок не обязан принимать, если он его не устраивает. Он же не раб.

    12.08.2025

  • ali_baba

    Ну и правильно, и пусть канает.

    12.08.2025

  • Спринт

    парижане и приобрели очень классного голкипера. Видел тройку матчей Олимпика из Лиона, и вратарь без слабых мест, что в рамке, что на выходах, что при игре ногами.

    12.08.2025

  • Спринт

    Опцию продления/не продления контракта оределяет клуб, а не игрок. Доннаруме могут не продлить контракт, но это будет решение клуба, а не игрока.

    12.08.2025

  • Андрей Краснодарский

    Не тупи. Он просто не подписал новый конкракт.

    12.08.2025

  • Спринт

    Матчейка на порядок хуже нового кипера П-С-Ж. Француз на много стабильнее играет в воротах, и имеет гораздо лучшее вратарское мастерство.

    12.08.2025

  • емен

    ПСЖ потерял топ кипера !

    12.08.2025

  • Спринт

    Как игрок может сам решить о якобы уходе. Никто самого себя не продает и не переводит из клуба в клуб. Только ФК "П-С-Ж" может делать подобные заявление, если есть реальная основа для такого заявления.

    12.08.2025

  • shpasic

    новичок ПСЖ сказал, что нужно вратаря выгнать, а Луис Энрике не понял, какого именно.

    12.08.2025

  • belaruss

    Хороший шанс у Матвея сделать себя первым,с французом из Лиона конкурировать куда проще

    12.08.2025

    • В Госдуме РФ посоветовали Сафонову обратиться в ФИФА и УЕФА после перехода Забарного в «ПСЖ»

    Луис Энрике объяснил исключение Доннаруммы из состава «ПСЖ»: «Я хочу вратаря другого типа»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    2
    		 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
    3
    		 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
    4
    		 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 8
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Валентин Барко
    Валентин Барко

    Страсбур

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости