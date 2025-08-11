RMC Sport: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА

«ПСЖ» исключил вратаря Джанлуиджи Доннарумму из состава на матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма», сообщает RMC Sport. Игра пройдет 13 августа на стадионе «Дачия Арена» в Удине (Италия).

Ранее сообщалось, что стороны не договорились о продлении контракта.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел за парижан 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 мяча и 17 раз сыграв на ноль. Его контракт истекает летом 2026 года.