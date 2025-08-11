Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

11 августа, 19:10

RMC Sport: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА

Руслан Минаев
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» исключил вратаря Джанлуиджи Доннарумму из состава на матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма», сообщает RMC Sport. Игра пройдет 13 августа на стадионе «Дачия Арена» в Удине (Италия).

Ранее сообщалось, что стороны не договорились о продлении контракта.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел за парижан 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 мяча и 17 раз сыграв на ноль. Его контракт истекает летом 2026 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву с декабря СПГ из США
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Популярное видео
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Rudrik31

    его в первом матче пачками напечатанных баксов завалят по уши

    12.08.2025

  • Nikon Starasurov

    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 13 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

    12.08.2025

  • Кот-матрос

    Хохол Забарный Мотю убрал из команды.

    12.08.2025

  • емен

    про Максименко ты верно подметил

    11.08.2025

  • Ж и в о й

    Ахахах! Вот тебе и благодарность за кучу принесенных титулов команде!) Мдееее...

    11.08.2025

  • DaviT MosKv

    ПСЖ может ставить кого попало только сейчас. действительно, в начале сезона может быть малеха фиолетово на результат. если вспомнить рубки в плей офф ЛЧ, там вратари прилично решали. и Доннарума лично тащил. титулы без отличного вратаря не берутся. из исключений только Барса с Вальдесом. но, тот не был уж слабаком.

    11.08.2025

  • truex

    В Интере у Зоммера тоже контракт летом 2026 заканчивается, так что Доннарумма вполне может вернуться в Милан (город)

    11.08.2025

  • Bruno Spencer

    ну уж не совсем на лавке, в кубке норм отыграл, два пенальти взял от Ленса.

    11.08.2025

  • torpedon13

    Грязные шейхи - это нонсенс. Как они следят за собой, так не каждая супермодель следит. Педикюр, маникюр, и т.д.,и т.п. Посмотри на их рожи - кожа младенца

    11.08.2025

  • 100 грамм скобок

    забьнм не трансферкаркет ))))) https://www.sport-express.ru/football/transfers/news/pszh-obyavil-o-perehode-golkipera-lillya-shevale-2349544/ https://www.sport-express.ru/football/france/reviews/pszh-pokupaet-vratarya-lillya-shevale-uydet-li-donnarumma-i-buduschee-safonova-2346713/

    11.08.2025

  • Conquestador

    в этом и состоит нюанс

    11.08.2025

  • vaaldik

    Надо его в "Спартак" заманить!

    11.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Клуб сейчас на пике... Пока может себе позволить ставить в ворота кого попало, от этого мало что зависит, при их то атаке... Но это ненадолго...:stuck_out_tongue_winking_eye: Это Максименка может влиять на результат своими действиями, а в ПСЖ - не важно, кто воротчик, там команда тащит...:wink: Забивай Спартак 3-5 голов за игру, и никто бы про Маскименку и не вспомнил, стоит там кто-то - ну и ладно

    11.08.2025

  • frunt 2

    да он иронизирует.

    11.08.2025

  • Pifia

    Селихов переходит взамен. Будет первым номером.

    11.08.2025

  • Морская свинка_1979

    Грязные шейхи творят что хотят.

    11.08.2025

  • Ganimed

    Матюха молоткевич,сидя на лавке собрал почти все клубные трофеи, малина:stuck_out_tongue_winking_eye:

    11.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    не за 40, а за 50)

    11.08.2025

  • GTA

    Да не будет он играть больше в Париже, уход его — дело решённое.

    11.08.2025

  • Conquestador

    Сафонов должен радоваться, но есть нюанс

    11.08.2025

  • oleg.bob

    Просто жесть! Ведь это лучший в мире вратарь!

    11.08.2025

  • 100 грамм скобок

    тут сэ уже 2 недели трубит что они шевалье купили за 40 лямов ))))) а сафонов остался один одинешенек )))))))

    11.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Сафон единственный вратарь в ПСЖ остался .

    11.08.2025

    • Доннарумма будет продан, но Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»

    Доннарумма разочарован, что не попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    2
    		 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
    3
    		 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
    4
    		 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 8
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Валентин Барко
    Валентин Барко

    Страсбур

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости