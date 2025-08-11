Футбол
11 августа, 16:02

Доннарумма будет продан, но Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма будет продан, но россиянин Матвей Сафонов не станет основным вратарем команды, сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

«Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике не нравится Доннарумма. Он не хочет использовать его. Поэтому Джанлуиджи будет продан. Ему уже сказали, что первым номером будет Шевалье. На 100 процентов известно, что он будет основным голкипером «ПСЖ». Думаю, что уже в матче за Суперкубок УЕФА Шевалье будет в старте», — сообщил «СЭ» источник.

3 июня L'Equipe сообщал, что россиянин может покинуть команду после трансфера защитника Ильи Забарного из «Борнмута». В январе сообщалось, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов.

Российский голкипер играет за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Он выиграл с парижским клубом Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Джанлуиджи Доннарумма
Люка Шевалье
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • емен

    Сафонов не тянет на первого номера , во всяком случае в этом ПСЖ. На внутренний чемпионат его уровня достаточно , а вот в ЛЧ уже нет.

    12.08.2025

  • zg

    Ну и смысл тупо сажать его в запас?Пусть играет и валит на все 4 стороны,все равно за него сейчас много никто не даст,понимая ситуацию!

    12.08.2025

  • zg

    Не ну это то палюбэ!)

    12.08.2025

  • PvsZ

    Велика ли разница, под кем на лавке сидеть. Тем более, что клуб поступает разумно, поиграть дают, не так, как с Акинфеевым в ЦСКА, когда сменщики успевают забыть, где ворота находятся. С Джиджи клуб разосрался, Шевелье будет основным, если Мотю оставят вторым номером и будут давать те же 10-15 игр за сезон - не вижу смысла уходить.

    12.08.2025

  • Эрик Рыжий

    Вратарей у Челси много, но уровня Донны нет.

    12.08.2025

  • Эрик Рыжий

    Семак уже был в ПСЖ. Боюсь, второй раз не получится.

    12.08.2025

  • DemolisherAjax

    Не может быть? Как это великий Сафонов не станет основным? Неожиданно не правда ли? :)

    12.08.2025

  • DaviT MosKv

    а вы что полируете?

    11.08.2025

  • Irving

    Если бы Мотя алиментщик хотел играть, выбрал бы клуб по зубам. А он выбрал денежку. И неизвестно, как составлен контракт, вряд ли удастся отсидеть до конца.

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Проблема - купили за 20 миллионов. Вряд ли найдутся желающие столько за него заплатить.

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Послать можно.... и остаться без штанов с голой ж...

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Ты хоть одну игру Борнмута видел?

    11.08.2025

  • Rudrik31

    Кто?! Да без Матвея фанерой бы пролетели над ЛЧ:joy::joy:

    11.08.2025

  • GTA

    По поводу вратарской позиции в парижском клубе выскажу свое предположение: в ближайшее время шейхи примут решение по Доннарумме и Сафонову. По первому варианту уже решено: итальянский кипер поедет бороздить в Англию/Германию. Насчет Сафонова ситуация тоже не айс: с одной стороны, подписан Шевалье из "Лилля", а с другой стороны, украинский защитник Забарный, а это автоматически ставит вопрос об уходе россиянина из парижского клуба. Я думаю, в ближайшее время он отправится либо в середняк, либо вернется в Россию.

    11.08.2025

  • Братчанин

    "Выиграл лигу чемпионов, чемпионат....". Слишком сильно сказано..

    11.08.2025

  • Дикий Мяв

    В Зенит Донну. Мы умеем вратарей портить.

    11.08.2025

  • 199

    Сафонову надо послать на ... хозяев и досидеть контракт. Там поди бабки неплохие.Пусть они его пристраивают с повышением зарплаты.

    11.08.2025

  • kolos249

    Зря Подзаборного купили, бандеровец полный отстой!

    11.08.2025

  • serkonol

    у куртуа з/п в полтора раза выше. и в чём не прав донна?

    11.08.2025

  • serkonol

    с какого хрена донна должен продлевать контакт. не знаю, что у него в голове, но вероятно, есть причины, чтоб не продлевать.

    11.08.2025

  • сергей топоров

    У Моти был шанс , но он по мнению тренера сыграл невразумительно, поэтому за сорокец с лишним миллионов приобрели Шевалье, он на порядок выше классом Сафонова.

    11.08.2025

  • Армеец

    И кубли,медальки и мани считай! Но,главное,алименты вовремя отстегивай бывшей!

    11.08.2025

  • Армеец

    Есть еще одна офигенная вакансия...В Спартак....Они привыкли: Гулять,так гулять!!!

    11.08.2025

  • Армеец

    Завтра все трое будут проданы! А на вырученные мани будет куплен Агацев и..тренер вратарей Краснодара! В довесок..

    11.08.2025

  • Андрей

    Мешок останется мешком

    11.08.2025

  • Андрей

    Комедия

    11.08.2025

  • Konstantin

    Мотя держись, не уходи не в какую, щас там суперкубок выиграть надо. Года 3-4 посиди в ПСЖ, а дальше видно будет. Не гонись за Галатасараями и практикой. Там также поставят своего, а ты на лавку сядешь. Тут ты хоть на полку трофеи ставить будешь, как Ерохин.

    11.08.2025

  • Millwall82

    речь все же об одном из лучших вратарей мира, большинство которых Вы перечислили вратари или старые, или уже близки к этому. Итальянцу все же пока 26. Тому жу Беккеру скоро 33, Облаку так же, Нойеру вообще под 40, Зоммеру 37, и.т.д., работу он себе найдет.

    11.08.2025

  • Степочкин

    Такая вот журналистская работа - хрень каждый день сочинять и писать, писать, писать... Что же это за такой источник, что его так стыдно назвать?

    11.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    До сегодняшнего дня источники у СЭ были так себе)))

    11.08.2025

  • Berkut-7

    А зачем Сафонову быть основным, если у него королевская жизнь на банке ? бабки платят , сиди да смотри футбол не по телеку, а как в театре прям из вип портера .

    11.08.2025

  • 4rfv5tgb

    Дооннарума - в Галатасарай

    11.08.2025

  • ОstWa11

    ну вот, неплохо, пусть доказывает в конкуренции с другим партнёром

    11.08.2025

  • Штрафбат

    Понятно, что Доннарумма - вратарь для грандов. Но кому он нужен прямо сейчас? Германия. Тут может быть только Бавария. Но нынешний вратарь пока не заканчивает. Сажать одного из двух грандов на скамейку - и расточительно, и грозит взорвать микроклимат. Поэтому, Германия - нет. Испания. В Реале - Куртуа. В Барсе уже свистопляска вокруг вратарской позиции. «Больше аду» они добавить не захотят. В Атлетико - Облак. В Испанию - нет. Италия. Милан - уже не созьмёт. В Интере - всё в порядке с вратарской позицией. Юве? Тут может быть. Но в ближайшее время Бве надо укреплять другие позиции, и про выигрыш еврокубков речь не идёт. Сам Доннарумма не захочет. Англия. Тут интереснее. МС - вполне могли бы взять. МЮ - тоже. Но Доннарумма не захочет окунаться в «эпоху перемен» Ливерпуль - вратари набраны. Арсенал - по сути, тоже. Челси - нет мест. Вратарей там целая команда! Ну вот и всё. В итоге: если не оба манчестерских клуба, то уходить Доннарумма некуда!

    11.08.2025

  • sdf_1

    Сафонов с Доннаруммой могут начинать ходить по парижским кабакам

    11.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    а завтра — Шевалье будет отдан в аренду)

    11.08.2025

  • AZ

    Ну так вот он из них и выберет, кто ему нужен. Если в команде руководство определяет, кого ставить в состав, далеко команда не уедет. Если Сафонов первым номером и не станет, то точно не по указке руководства, а по решению самого Энрике. Если уж он не боялся время от времени сажать на скамейку Доннаруму, то уж про Шевалье и говорить нечего. Как и про Сафонова.

    11.08.2025

  • Алексей Переверзев

    Там они больше обиделись не на зп а на подъемные, видимо, еще и с жирными агентскими бонусами. А с Мбаппе сравнение, потому что у них после него на такие игры аллергия

    11.08.2025

  • sdf_1

    Нет, он хочет продлевать контракт, но только с повышением зарплаты. Приблизительно на 10 килограммов. Шейхи деньги на вес считают

    11.08.2025

  • господа,не верьте! сегодня понедельник,редакция ишо....болеет.

    11.08.2025

  • до завтра еще далеко.выдумают небылицу какую! там в СЭ ентих шизоидных выдумщиков полно

    11.08.2025

  • Алексей Переверзев

    Он получает жирную устойку, и его все устраивает в политике фирмы. Тем более, что этот Шевалье тоже не лыком шит. Кстати, и Доннарума не безгрешен, со своими минусами

    11.08.2025

  • Alexsei36

    так это и предпологалось когда покупают за большие деньги Шевалье явно не для того чтобы он был вторым, у Доннарумма в 2026 году к тому же заканчивается контракт, его выгоднее сейчас продать чем просто так отпустить. класс Доннарумма не сидеть на лавке ради десятка игр в сезон. сафонова брали вторым, стоит дешевле вторым и останется.все логично и похоже на правду.

    11.08.2025

  • Топотун

    Бендера же выгонял монаха домой !

    11.08.2025

  • Алексей Переверзев

    так он стоит дохрена и не хочет контракт продлевать, как Мбаппе

    11.08.2025

  • Топотун

    А как же рамс с бендерой ?

    11.08.2025

  • инок

    Доннарумма шикарный вратарь и то как ПСЖ пытается его слить вызывает удивление.))

    11.08.2025

  • Millwall82

    меняем Доннарумму на Латышонка. Равнозначный обмен. Семак в подарок.

    11.08.2025

  • Millwall82

    а нафига им продавать одного из лучших вратарей в мире? И я про итальянца.

    11.08.2025

  • Александр Коваль

    Что там за источник в ПСЖ? Не грузин ли он?

    11.08.2025

  • Слоноул

    Его выведут на площадь рынка рабов с цепью на шее и тут мясные скинутся и выкупят его, чтобы превратить в следующего Максименко.

    11.08.2025

  • AZ

    Что за источник такой? Я еще могу поверить, что Энрике сказали, что Доннарума будет продан. Но вот то, что ему сказали, кто там каким номером будет - это вряд ли. Уважающий себя тренер пошлет таких подальше, получит жирную неустойку и уедет.)))

    11.08.2025

  • Князь Болтконский

    Вчера Сафонов переходил в Галатасарай,сегодня Доннарумма будет продан а Сафонов второй номер.Что же будет завтра?

    11.08.2025

  • zg

    Донна им ЛЧ выиграл,а Луис его пинает,странно...

    11.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мотя - Полировщик скамейки! Лучший вратарь России! Карьера удалась!

    11.08.2025

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости