Доннарумма будет продан, но Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма будет продан, но россиянин Матвей Сафонов не станет основным вратарем команды, сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

«Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике не нравится Доннарумма. Он не хочет использовать его. Поэтому Джанлуиджи будет продан. Ему уже сказали, что первым номером будет Шевалье. На 100 процентов известно, что он будет основным голкипером «ПСЖ». Думаю, что уже в матче за Суперкубок УЕФА Шевалье будет в старте», — сообщил «СЭ» источник.

3 июня L'Equipe сообщал, что россиянин может покинуть команду после трансфера защитника Ильи Забарного из «Борнмута». В январе сообщалось, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов.

Российский голкипер играет за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Он выиграл с парижским клубом Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.