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Глава МЛС — о переходе Месси: «Это будет потрясающе для лиги, для Лео и его семьи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Руководитель МЛС Дон Гарбер прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в американскую лигу.

«Вы говорите, возможно, о самом особенном игроке в истории футбола. Поэтому, когда появляются слухи о его возможном переходе в «Интер Майами», это здорово. И если это может случиться, то это будет потрясающе для МЛС, это было бы потрясающе для Месси и его семьи. И мы все постараемся использовать такую возможность. Я не могу сообщить больше никаких подробностей, потому что их у меня нет», — приводит слова Гарбера The Athletic.

Ранее сообщалось, что отец Месси провел переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, где он обсуждали возвращение аргентинца в каталонский клуб.

Действующий договор Месси с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
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 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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