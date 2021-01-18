Доменек: «В пять лет мечтал стать президентом»

Главный тренер «Нанта» Раймон Доменек рассказал, что в детстве мечтал стать президентом Франции. Также специалист отметил, что для него не стало проблемой возобновление тренерской карьеры. Доменек принял «Нант» в декабре 2020 года. До этого он не работал на профессиональном уровне более 10 лет, после ухода из сборной Франции.

— Когда мне было пять лет, я сказал, что хочу быть президентом, — цитирует So Foot Доменека. — Думаю, я бы смог сделать карьеру в юриспруденции.

Что касается работы тренером, это как езда на велосипеде. Это нельзя забыть. Я вроде хамелеона: приземлившись куда-то, быстро становлюсь частью ландшафта.