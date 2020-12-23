Доменек или Курбис могут возглавить «Нант»

«Нант» продолжает поиски нового главного тренера. По информации Ouest France, руководство клуба рассматривает кандидатуры Раймона Доменека и Ролана Курбиса.

68-летний Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год, после чего был без команды. 67-летний Курбис с 2016 года без клуба. В 2004-м он тренировал в России «Аланию».

Напомним, в начале декабря «Нант» уволил Кристиана Гуркюффа. Команда идет на 15-м месте в чемпионате Франции.