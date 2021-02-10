Доменек будет уволен с поста главного тренера «Нанта». Он возглавил клуб 1,5 месяца назад

Раймон Доменек будет уволен с поста главного тренера «Нанта», сообщает AFP.

Французский специалист возглавил команду в конце декабря. С тех пор у «Нанта» 4 ничьих и 4 поражения, включая вылет из Кубка Франции от «Ланса» (2:4).

Контракт с 69-летним Доменеком был рассчитан до конца текущего сезона.

Заменит Доменека на посту главного тренера Антуан Комбуаре, ранее работавший с «Валансьенном», «ПСЖ», «Лансом», «Генгамом», «Дижоном» и «Тулузой».