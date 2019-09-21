Дольберг пошел на конфликт с руководством «Ниццы» после пропажи его дорогих часов

Нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг устроил скандал в клубе после пропажи из раздевалки его часов стоимостью 70 тысяч евро. Как сообщает A Bola, 21-летний датчанин обвинил сотрудников клуба в недостаточно бдительности и вступил в конфликт с руководителями «Ниццы». После инцидента Дольберг пропустил тренировку, сославшись на плохое самочувствие.

Требуя вернуть часы, Дольберг угрожает пропустить следующий матч. При этом президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер публично заявил, что это не проблема клуба.