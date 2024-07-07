Сычев: «У Сафонова есть все, чтобы стать первым номером в «ПСЖ»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев оценил перспективы 25-летнего вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова стать первым номером во французской команде.
«Все в его руках. Европейские чемпионаты — непростая история. Но у нас крепкая молодежь, и психологически, и ментально, и физически. У Сафонова есть все, чтобы стать первым номером в «ПСЖ», — приводит слова Сычева «КП Спорт».
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, контракт подписан на пять лет — до 2029 года. В прошлом сезоне основным голкипером французского клуба был Джанлуиджи Доннарумма.
Источник: «КП Спорт»
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