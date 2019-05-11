"Дижон" вырвал победу у "Страсбура". "Монако" - в двух очках от прямого вылета

"Дижон" вырвал победу у "Страсбура" в 36-м туре чемпионата Франции - 2:1. Победный мяч команда провела на 93-й минуте встречи. "Дижон" остался на предпоследнем месте в таблице, его отставание от идущего в зоне "стыков" "Кана" составляет 2 очка. Также на 2 очка "Дижон" отстает от "Монако", который пока что занимает спасительную 17-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

36-й тур

"Амьен" - "Тулуза" - 0:0

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Аденон, Крафт, Дибасси, Монкондюи, Блен, Гнаоре (Конате, 63), Тимит (Отеро, 81), Мендоса (Годдос, 46), Гирасси.

"Тулуза": Гойкоэчеа, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Босток, Дурмаз, Сидибе (Каюзак, 74), Доссеви, Градель, Саного (Лейя Исека, 65).

Предупреждения: Жюльен, 9. Сидибе, 24. Дибасси, 57. Дурмаз, 61. Годдос, 78. Каюзак, 82.

Судья: Летексье.

11 мая. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".

Чемпионат Франции. Лига 1

"Дижон" - "Страсбур" - 2:1 (1:0)

Голы: Жулиу Тавареш, 40 - с пенальти (1:0). Айорк, 68 (1:1). Квон Чхан Хун, 90+3 (2:1).

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик, Хаддади, Бальмон (Квон Чхан Хун, 75), Амальфитано, Слити (Саммаритано, 82), Марье, Жулиу Тавареш, Саид (Каба, 82).

"Страсбур": Селс, Коне, Кароль (Фофана, 63), Лала, Митрович, Ндур, Томассон, Прцич (Да Кошта, 63), Гонсалвеш, Мотиба (Сиссоко, 84), Айорк.

Предупреждения: Бальмон, 14. Айорк, 89.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

11 мая. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".

"Ницца" - "Нант" - 1:1 (0:1)

Голы: Мутуссами, 29 (0:1). Сарр, 55 (1:1).

Нереализованный пенальти: Аталь, 90 (вратарь)

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль, Пельмар (Срарфи, 46), Аталь, Данилу (Макенго, 80), Ле Мелу, Тамез, Ле Биан (Сако, 72), Сен-Максимен.

"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва, Паллуа, Траоре, Диегу Карлос, Лимбомб (Боскилиа, 77), Туре, Ронжье (Лукас Эванжелиста, 90+1), Жиротто, Мутуссами (Лукас Лима, 86), Кулибали.

Предупреждения: Фабиу да Силва, 49. Жиротто, 62. Траоре, 78. Аталь, 81. Срарфи, 86.

Судья: Фраппар.

11 мая. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".