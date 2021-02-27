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«ПСЖ» разгромил «Дижон», Мбаппе сделал дубль

20:59
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«ПСЖ» выиграл у «Дижона» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей дубль сделал Килиан Мбаппе. Один из мячей он забил с пенальти.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур

«Дижон» — ПСЖ — 0:4 (0:2)

Голы: Кин, 6 (0:1). Мбаппе, 32 — с пенальти (0:2). Мбаппе, 51 (0:3). Данилу Перейра, 82 (0:4).

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Панзо (Добре, 61), Кулибали, Боэй, Музинга, Целина, Шейх (Марье, 71), Эбимбе (Саммаритано, 75), Конате (Ассале, 61), Бальде.

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Керер, Эррера, Дракслер, Данилу Перейра (Мишу, 89), Рафинья (Гей, 82), Мбаппе, Кин (Сарабия, 72).

Предупреждения: Эбимбе, 25. Целина, 31. Кин, 34.

Судья: Лесаж (Франция).

27 февраля. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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