«ПСЖ» разгромил «Дижон», Мбаппе сделал дубль
«ПСЖ» выиграл у «Дижона» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей дубль сделал Килиан Мбаппе. Один из мячей он забил с пенальти.
Чемпионат Франции. Лига 1
27-й тур
«Дижон» — ПСЖ — 0:4 (0:2)
Голы: Кин, 6 (0:1). Мбаппе, 32 — с пенальти (0:2). Мбаппе, 51 (0:3). Данилу Перейра, 82 (0:4).
«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Панзо (Добре, 61), Кулибали, Боэй, Музинга, Целина, Шейх (Марье, 71), Эбимбе (Саммаритано, 75), Конате (Ассале, 61), Бальде.
«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Керер, Эррера, Дракслер, Данилу Перейра (Мишу, 89), Рафинья (Гей, 82), Мбаппе, Кин (Сарабия, 72).
Предупреждения: Эбимбе, 25. Целина, 31. Кин, 34.
Судья: Лесаж (Франция).
27 февраля. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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