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«Дижон» пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

07:01
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«Дижон» сделал свой вклад в борьбу с коронавирусом. Французский клуб сделал 2 пожертвования в размере 100 евро местным больницам. Также работникам медицинских учреждений были доставлены 3600 круассанов.

Учебный госпиталь в Дижоне потратит значительную часть пожертвования на развитие исследовательской работы.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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