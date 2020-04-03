«Дижон» пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

«Дижон» сделал свой вклад в борьбу с коронавирусом. Французский клуб сделал 2 пожертвования в размере 100 евро местным больницам. Также работникам медицинских учреждений были доставлены 3600 круассанов.

Учебный госпиталь в Дижоне потратит значительную часть пожертвования на развитие исследовательской работы.

Le @DFCO_Officiel est fier de contribuer ? la lutte contre le #COVID?19.



??2 dons de 100000 € aux CHU de @dijon et #Besan?on

??Un peu de douceur pour nos soignants du @CHUDijon avec 3600?



? Faire avancer la recherche et voir les ? de nos soignants#MerciAuxSoignants #DFCO pic.twitter.com/qpkQH2Uo0y — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 2, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется