"Дижон" победил "Лион" благодаря дублю Саида

"Дижон" обыграл "Лион" в матче 31-го тура чемпионата Франции (3:1). Дублем отметился нападающий Весли Саид.

"Дижон" набрал 24 очка и расположился на 18-м месте. "Лион" с 56 баллами располагается на 3-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Лион" - "Дижон" - 1:3 (1:2)

Голы: Террье, 1 (1:0). Саид, 3 (1:1). Саид, 7 (1:2). Рафаэл да Силва, 65 - в свои ворота (1:3).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Дюбуа, Фекир, Тузар (Депай, 63), Ауар, Дембеле (Ндомбеле, 63), Корне, Террье (Траоре, 75).

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик (Альфонс, 86), Хаддади, Бальмон, Амальфитано, Марье, Жанно (Каба, 84), Жулиу Тавареш, Саид (Квон Чхан Хун, 90+4).

Предупреждения: Лотоа, 79. Депай, 87. Марье, 90.

Судья: Амель.

6 апреля. Лион. Стадион "Люмьер".

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