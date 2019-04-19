"Дижон" одержал победу над "Ренном"

"Дижон" обыграл "Ренн" со счетом 3:2 в матче 33-го тура чемпионата Франции. В составе победителей отличился защитник Найеф Агерд, нападающий Бенжамен Жанно и форвард Весли Саид.
Чемпионат Франции. Лига 1
33-й тур
Голы: Агерд, 20 (1:0). Юну, 52 (1:1). Жанно, 55 (2:1). Ньянг, 61 (2:2). Саид, 83 (3:2).
"Дижон": Рунарссон, Ямбере, Шафик, Агерд, Альфонс, Бальмон, Амальфитано, Слити (Саммаритано, 72), Марье, Жанно (Жулиу Тавареш, 71), Саид (Кулибали, 89).
"Ренн": Коубек, Да Силва, Траоре, Ниамси, Думбья, Бен Арфа, Гренье (Юханссон, 71), Андре (Дель Кастильо, 87), Юну, Сарр (Буриго, 71), Ньянг.
Предупреждения: Андре, 37. Гренье, 38. Сарр, 57. Жанно, 70. Ньянг, 77. Агерд, 79.
Судья: Тюаль (Франция).
19 апреля. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".
Загрузка...