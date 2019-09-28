«Дижон» обыграл «Реймс», одержав первую победу в сезоне

«Реймс» проиграл «Дижону» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата Франции. В составе гостей отличились форварды Жулиу Тавареш и Мама Бальде.

Для «Дижона» эта победа стала первой в текущем сезоне.

«Реймс» с 11 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице лиги 1. «Дижон» — 19-я строчка и 5 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Реймс» — «Дижон» — 1:2 (1:1)

Голы: Шавалерен, 17 (1:0). Жулиу Тавареш, 19 (1:1). Бальде, 48 (1:2).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кафаро (Донис, 61), Думбья (Кутеса, 78), Уден, Диа (Нкада, 73).

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик (Альфонс, 66), Мендиль, Агерд, Ндонг, Сумаре (Перейра, 59), Жулиу Тавареш, Мавидиди, Бальде (Кадис, 71).

Предупреждения: Дисаси, 30. Лотоа, 43. Ндонг, 72.

Судья: Пиньяр (Франция).

28 сентября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

Чемпионат Франции: новости и статьи, календарь и расписание игр, обзоры матчей